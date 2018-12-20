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Появился новый рендер Nissan GT-R

Появился новый рендер Nissan GT-R
15:18 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

Nissan разработал теннисную спецверсию суперкара GT-R .

Японский автопроизводитель Nissan решил ознаменовать победу на Чемпионате мира по теннису Наоми Осаки, являющуюся послом бренда, и создал оригинальную версию своего суперкара GT-R, передает Хроника.инфо со ссылкой на Аvtodream.

Свет увидят 500 спецавтомобилей, поставленных на "тележку" Nissan GT-R Premium Edition. "Изюминкой" этой версии станут три колера "ливреи": опаловый черный, перламутровый белый и Meteor Flake Black Pearl. Примечательно, что чемпионка Наоми Осака участвовала в создании спецверсии суперкара, в частности помогала разрабатывать уникальные цветовые гаммы.

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От стандартной модели Nissan GT-R, лимитированную серию будет отличать высоко расположенные "стопы", которые установили на спойлер из углеродного волокна, золоченая пластина с номерным знаком в отсеке двигателя.

Нужно отметить, что производитель еще не назвал стоимость специальной версии суперкара, но на него уже поступили заказы от клиентов. А доступен Nissan GT-R из лимитированного выпуска будет только для японских клиентов.

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Nissan, Nissan GT-R, Автопроизводитель Nissan, Nissan GT-R Premium Edition, Японский автопроизводитель Nissan.
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