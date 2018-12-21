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Буксировка электромобиля Tesla обернулась грандиозным пожаром (Видео)

Буксировка электромобиля Tesla обернулась грандиозным пожаром (Видео)
05:47 Сегодня Телеграф autocentre.ua Фото: Твиттер

Электромобили действительно нельзя буксировать? Похоже, что да.

В последнее время часто говорят, что буксировать электромобили категорически нельзя, мол, это чревато серьезной поломкой или даже возгоранием. Похоже, что это действительно так – на днях в американском Сан-Франциско произошел случай, который подтверждает опасное предположение.

У электрокара Tesa Model S было спущено/пробито колесо и владелец решил его отбуксировать в местную ремонтную мастерскую. Сначала все шло хорошо, но уже через 5-10 минут из авто начал “валить” дым, а когда на место ЧП приехали пожарные, большая часть машины уже была уничтожена.

“Автомобиль выделял газ, извергая громкий шипящий звук и дополнительный дым. Это признак того, что в батареях происходил какой-то процесс сгорания”, – заявил журналистам командир пожарного расчета Санта-Клара Билл Мерфи.

При этом батареи Теслы продолжали вспыхивать еще какое-то время, даже когда автомобиль доставили на спецплощадку после пожара. Хотя, учитывая цепную реакцию в аккумуляторном блоке батарей, это неудивительно.

В компании Тесла заявили,что уже занялись расследованием инцидента и поддерживают связь с местными службами. “Мы рады слышать, что все в безопасности”, – подчеркнули у Илона Маска.

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Автомобили, Новости авто, Tesla Model S, Буксировка Tesla Model S.
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