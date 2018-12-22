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Porsche показал новые версии спорткаров Boxster и Cayman

Porsche показал новые версии спорткаров Boxster и Cayman
08:44 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

Немецкая компания представила новые драйверские модификации спорткаров.

Спорткары Porsche718 Cayman и 718 Boxster в версии Т оснастят 2,0-литровыми силовыми установками, мощность которых составит 300 лошадиных сил. В паре с двигателем будет работать 6-скоростная механическая трансмиссия или 7-диапазонный "робот" PDK, который предложат покупателям за отдельную плату.

Для сокращения веса новинок, инженеры компании убрали мультимедийный центр, но опционально он будет предлагаться будет.

Также спорткары получили 20-люймовые колесные диски, а в салоне имеются новые циферблаты приборов, выполненные в черном цвете, а также ряд элементов, окрашенных в красный цвет: тряпичные петли на дверях вместо ручек, ремни и другие аксессуары в спортивном стиле.

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Автомобиль, Porsche, Cayman, Boxster, спорткары, Новые версии автомобилей.
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