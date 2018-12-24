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Названы лучшие автомобили для женщин

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Названы лучшие автомобили для женщин
11:12 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

Женщины при покупке автомобилей особое внимание акцентируют на комфортабельности, внешнем облике и его размерах.

Лидером составленного рейтинга выступает корейский Daewoo Matiz. Эксперты решили подготовить ТОП-5 наилучших автомобилей, которые предпочитают представительницы прекрасной половины человечества.

Лидером составленного рейтинга выступает корейский Daewoo Matiz, обладающий небольшими габаритами, экономичностью и отличным уровнем комфорта, что и ценится женщинами-автолюбителями.

Подкапотное пространство "Матиза" занимает 0,8-литровый 52-сильный двигатель.

Второе место досталось KIA Picanto, который обладает привлекательным дизайном и небольшими размерами, благодаря чему повышается маневренность машины. Автомобиль с 3- и 4-цилиндровыми двигателями с отдачей 67 и 84 "лошадки".

ТОП-3 закрывает Skoda Fabia с быстрым двигателем и АКПП.

В ТОП-5 вошли Citroen C4 и Opel Corsa.

Эксперты составили рейтинг самых надежных китайских автомобилей

Первый отличается современным оборудованием и симпатичным оформлением.

Второй получил 90- и 100-сильные моторы объемом 1,4 литра с АКПП.

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Лучшие автомобили, Daewoo Matiz, Skoda Fabia, Opel Corsa, Citroen C4, Kia Picanto, Автомобили для женщин, ТОП-5 наилучших автомобилей.
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