Названы самые ожидаемые авто 2019 года

Автоэксперты провели исследование и определили самые ожидаемые модели автомобильного рынка в 2019 году.

После восьмилетнего перерыва на рынке вновь окажется пикап Ranger.

Как отмечается, в списке оказалось аж 40 наименований. Туда вошли не только легковушки, но и грузовые машины, а также внедорожники.

Так, BMW в 2019 году выпустит новый седан 3 Series, родстер Z4, а также купе 8 Series. Помимо этого, в следующем году появится новое поколение внедорожников X5, а также флагман X7.

Другой известный немецкий производитель Audi сможет похвастать в 2019-м обновленной линейкой седанов. В нее, как ожидается, войдут A6, А7 и А8. Также начнутся продажи обновленного внедорожника Q8 и электрокара E-Tron.

Модельный ряд Cadillac пополнит небольшой кроссовер XT4, а японская Honda представит на суд автолюбителей кроссовер Passport.

Корейцы тоже намерены выпустить на рынок новые модели. Так, Hyundai презентует кроссоверы Nexo на водородном топливе, а также восьмиместный Palisade. Помимо этого, запланирован выход на рынок обновленного внедорожника Santa Fe. В 2019 году ожидается дебют седана Kia K900.

Американский Lincoln выпустит в новом году седан Continental, внедорожник Aviator и кроссовер Nautilus. Mercedes-Benz побалует автолюбителей новым седаном A-класса, спорткаром AMG GT, внедорожником нового поколения GLE, электрокаром EQC, а также обновленной версией G-Wagon. Третье поколение Cayenne, восьмое поколение модели 911, а также электрический седан Taycan запланировали выпустить в Porsche.

В 2019 также появится внедорожник Land Rover Defender, а также кроссовер второго поколения Range Rover Evoque.

После восьмилетнего перерыва на рынке вновь окажется пикап Ranger от компании Ford. А в шоурумах автосалонов наконец-то появится Jeep Gladiator.

Элитные марки тоже приготовили для автолюбителей сюрприз. Так, станет доступен для покупки итальянский кроссовер премиум класса Lamborghini Urus, японский компактный Lexus UX, а также новая версия суперкара McLaren 720S.

Кроме этого, клиенты смогут приобрести универсал Volvo V60, Model Y от Tesla, Volkswagen Arteon, пикап Ram 1500, Toyota Supra, а также новый Cullinan от Rolls-Royce.