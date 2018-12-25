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Необычный "Запорожец-вездеход" выставлен на продажу

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Необычный &quot;Запорожец-вездеход&quot; выставлен на продажу
11:27 Сегодня Телеграф autotheme.info Фото: autotheme.info

Самое главное, данное транспортное средство поставлено на учет в МРЭО и имеет украинские номера.

Следует уточнить, что данный "Запорожец" не является серийной моделью, а представляет собой гибрид ЗАЗа и УАЗа.

Даже беглого взгляда достаточно, чтобы понять, что перед нами вездеход. Шасси для своего автомобиля украинский умелец позаимствовал у УАЗа, а кабину взял от "Запорожца", но сильно ее видоизменив.

Наличие лебедки и высокий клиренс позволяют автомобилю передвигаться в условиях полного бездорожья. Под капотом установлен 3,0-литровый бензиновый двигатель, который работает в паре с четырехступенчатой "механикой". Двигатель расположен впереди. Пробег автомобиля 100 тысяч километров.

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В профиль этот "зверь" больше походит на пикап, так как мастер укоротил салон, оставив только передние сидения, зато места для водителя и пассажира предостаточно.

На задней подножке можно даже перевозить мотоцикл.

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Автомобили, ЗАЗ, УАЗ, Вездеход, Запорожец-вездеход.
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