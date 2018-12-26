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Безумные фантазии об "автомобилях будущего" в 50-е годы XX века
Начало XXI века принесло нам много всего нового. Несмотря на это, технологический прогресс человечества на сегодняшний день оказался не столь «радикальным», как этого хотелось еще в 90-е годы. Каким видели люди грядущее столетие в середине XX века, можно судить по созданным концептуальным автомобилям.
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