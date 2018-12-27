Автомобили, которые не жалко пустить на ухабистые дороги (Фото)

Езда по отечественным дорогам – то еще испытание для автомобиля. Именно поэтому у автомобилистов особые требования к надежности и выносливости машин. Про лучшие авто – далее в подборке.