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Названы лучшие машины с дизельными двигателями

Названы лучшие машины с дизельными двигателями
10:57 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

На территории Европы ещё сравнительно недавно господствовали машины с дизельными двигателями, и они пользовались большой популярностью у местной потребительской аудитории.

О покупке этих авто жалеть не придется.

Если модель не обладала дизельной модификацией, у неё не было перспектив на рынке, и она не смогла конкурировать с более продвинутыми машинами. В подборке находятся 3 наиболее выгодные дизельные машины.

3. Peugeot 408

Ещё сравнительно недавно Пежо был в качестве единственной машины, которая предлагалась с дизелем. Нужно подчеркнуть, что дизели французского производства входят в число лучших моторов в мире. В данной ситуации говорится о 1,6-литровом двигателе, мощность которого достигает 114 л.с. Имея такую небольшую мощность, мотор обеспечивает выдачу крутящего момента на уровне 270 Нм. Это гораздо больше, чем может обеспечить топовая версия турбированного 150-сильного мотора. Расход горючего составляет 5,7 литра на сотню в городских условиях, а также 4,5 литра – при движении по трассе. Характерной особенностью такого мотора считается то, что выпустили его сравнительно давно, и в его комплектации отсутствует ненадёжная топливная аппаратура. Кроме того, конструкция его довольно простая и надёжная. На него нет жалоб, и топливо российского производства переносит он без особых проблем.

Нужно подчеркнуть, что этот же мотор устанавливают на новый вариант седана Citroen C4. Такую машину также можно покупать не только в новом, но и подержанном состоянии. Эксплуатационный ресурс моторов довольно высокий, и по функциональности они превосходят многие аналоги.

2. Renault Duster

Это ещё один вариант машины французского производства, на которой установлен недооценённый мотор, работающий на дизтопливе. Этот мотор относится к серии K9K, и он отлично справляется со своими задачами. Наличие топливной аппаратуры даёт возможность этому автомобилю осуществлять заправку даже на станциях ноунейм. Если осуществлять замену масла хотя бы раз на 10 тыс. км, то не будет особых проблем с функционированием двигателя. А поэтому есть большая вероятность, что он сможет выдержать до 300 тыс. км. пути. Мощность мотора составляет 109 л.с., а показатель крутящего момента находится на уровне 240 Нм. Ещё одним аргументом в пользу такого дизеля можно считать то, что его устанавливают на некоторые из моделей Мерседес. Правда, там используется другая турбина и "мозги".

Самые дорогие и раритетные автомобили мира

1. Toyota Land Cruiser Prado

Ещё одним отличным дизелем можно считать 2,8-литровый агрегат японского производства. Его, в частности, устанавливали на модель Лэнд Крузер Прадо. Имея мощность в 177 л.с., он обеспечивает выдачу 450 Нм. Данный показатель превышает уровень, достигаемый топовым 249-сильным мотором, работающим на бензине, и характеризующимся объёмом в 4 литра. Мотор считается довольно надёжным и современным. Если он будет обслуживаться должным образом, и не заправляться некачественным топливом, то сможет использоваться на протяжении многих лет. Мотор сможет радовать автовладельца невысоким расходом горючего и тихой работой (если проводить сравнение с аналогичными агрегатами). Здесь отсутствуют хитрые турбонаддувы, как, к примеру, у БМВ. Это способствует тому, что ремонтные работы будут сравнительно недорогими.

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