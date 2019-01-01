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Toyota выпустила новый внедорожник на семь мест

Toyota выпустила новый внедорожник на семь мест
11:59 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

Марка Toyota готовит к продажам трехрядный внедорожник под названием Rush TRD Sportivo 2019 года.

Модель называется Rush TRD Sportivo 2019. Нынешнее поколение кросса причисляло себя к компактному сегменту.

Приближающийся дебютант вовсе можно отнести к семейному кросс-вэну. К слову, габариты кузова следующие: 4435х1695х1705 мм с колесной базой 2685 мм. Величина дорожного просвета достигла 220 мм. Такие характеристики позволят без проблем преодолевать препятствия.

В 2019 году обновленный автомобиль будет предложен с красными вставками на кузове и укрупненным антикрылом. Еще одной особенностью стали легкосплавные колесные диски на 17 дюймов. Оспортивленный Toyota Rush отличается оригинальными ковриками с красной прострочкой, кожаной оплеткой руля и качественной обивкой селектора КПП.

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В моторном отсеке будет ютиться 1,5-литровый 105-сильный мотор. В трехрядном внедорожнике предусмотрено два вида трансмиссий: 5МКПП и 4АКПП. Такой «автомат» несмотря на свой возраст, пользуется большой популярностью на рынках развивающихся стран. Независимо от комплектации автомобили получают только задний привод. В этом плане ситуация огорчила потребителей.

Наиболее простая комплектация включает в себя ABS, стабилизацию, климат-контроль и подушки безопасности. Топовый пакет опций предусмотрел систему кругового обзора, которая подключена к семидюймовому экрану мультимедийной системы.

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Автомобиль, Внедорожник, Toyota, Авто, Rush TRD Sportivo 2019.
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