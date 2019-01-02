Появились фото обновленного Mercedes-Benz CLA

Купеобразный седан от Daimler в новой версии уже готовится к презентации.

Новый год начинается с серии новых фотографий. На этот раз в объектив очевидцев попался обновленный купеобразный седан Mercedes-Benz CLA 2020 модельного года.

Причем автомобиль смотрится уже готовым, и его хочется купить, даже в таком виде. Как мы уже знаем, новый CLA будет показан через пару недель в Лас-Вегасе на выставке потребительской электроники CES-2019.

По предварительной информации, новый CLA станет немного просторнее предшественника, а также получит обновленную моторную линейку, разработанную в сотрудничестве с Renault. Новые моторы сейчас можно увидеть на хэтчбеке A-Class. Также существует вероятность, что "заряженная" версия появится в самом ближайшем времени. В продаже стандартные версии появятся уже во второй половине 2019 года, но в Россию он прибудет только к 2020 году.

Но главной новинкой автомобиля станет техническая начинка интерьера, частично пересекающаяся с A-Class и использующая фирменную концепцию MBUX. Вероятнее всего, именно это послужило решением представить автомобиль на выставке электроники.