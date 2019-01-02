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Среда, 02.01.2019
Ожидаем с нетерпением: автомобильные новинки в 2019 году (Фото)
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Ожидаем с нетерпением: автомобильные новинки в 2019 году (Фото)

Крутые автомобили, которые вы точно захотите приобрести в 2019 году. 2018 год выдался богатым на различные автомобильные события. Мир увидело большое количество новых и обновлённых автомобилей. 2019 год обещает быть не менее интересным. Про самые ожидаемые автомобильные новинки в новом году – далее в подборке.
novate.ru
Фото: novate.ru
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Подборка, Машины, Новинки, 2019, Ожидаемые авто.
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