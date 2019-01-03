Alpine A110 прокачали до 300 "лошадей"

Ожидается, что в скором времени Alpine A110 станет ещё мощнее.

Автомобиль после обновлений сможет достигнуть свою первую "сотку" уже на 4-ой секунде.

Как сообщает пресс-служба компании, обновлённый автомобиль появится в октябре 2019 года, мощность транспортного средства составит 300 "лошадей". Последний Megane RS Trophy имеет 300 "лошадиных сил" и 400 Нм крутящего момента. В подкапотном пространстве авто установлен 1,8-литровый четырёхцилиндровый двигатель, точно такой же установлен и у Alpine A110.

Автомобиль после обновлений сможет достигнуть свою первую "сотку" уже на 4-ой секунде. Это примерно на 0,5 секунд быстрее, чем у стандартного А110, а также примерно на 1,2 секунды быстрее, чем у нового Megane RS Trophy.

Примерно через год мы сможем увидеть первый в мире внедорожник Alpine, который будет иметь такую же платформу, что и Mercedes-Benz GLA второго поколения, а в 2022 году, как полагают, линейка пополнится электрической версией кроссовера.