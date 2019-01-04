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BMW представил флагманское купе BMW M850i в версии Night Sky

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BMW представил флагманское купе BMW M850i в версии Night Sky
13:29 Сегодня Телеграф 24news.com.ua Фото: 24news.com.ua

Интерьер этой модели буквально усыпан звездами.

Баварские инженеры разработали особую версию купе M850i, в отделка интерьера которой использовались метеориты.

Презентация новинки состоялась буквально несколько часов назад. Исполнение Night Sky получит отделку салона из метеоритов, а также элементы, распечатанные на 3D-принтере. За разработку новинки отвечало особое подразделение марки, занимающееся индивидуализацией машин BMW.

Такого необычного эффекта удалось достичь благодаря образованию железоникелевых кристаллов на метеорах в течении 10 млн лет. Такой рисунок получил название Widmanst?tten. Кресла и потолок теперь могут похвастаться рельефным рисунком. Даже тормозные диски и колеса получили необычный дизайн.

Представлен BMW с нестандартным цветом кузова

Отличается и передний сплитер, а также боковые воздухозаборники за колесами. В исполнении Night Sky флагманское купе получило кузов с глубоким неметаллическим оттенком черного цвета. В компании особо отмечают, что центральная консоль, кнопка Start/Stop, ручка КПП и "шайба" iDrive, а также накладки на порогах инкрустированы кусками настоящего метеорита.

О стоимости такой модификации купе BMW M850i информации пока нет. Остается ждать только официального старта продаж новинки.

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BMW, Автомобили, Авто, BMW M850i, Night Sky.
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