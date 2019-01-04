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Представлен BMW с нестандартным цветом кузова

Представлен BMW с нестандартным цветом кузова
09:16 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото:avtodream.org

Представлен BMW M760Li от Abu Dhabi Motors.

За уникальную модель в дилерском центре баварской марки просят 156 700 долларов.

Представители официального дилера немецкой компании в Абу-Даби - BMW Abu Dhabi Motors - презентовали интересную комплектацию серийной моделей марки. Седан BMW M760Li отличается нестандартный цветом кузова, лазерными фарами, 20-дюймовыми колесными дисками от BMW Performance , а в салоне имеется отделка их темного дерева и бежевой кожи. 

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Полноразмерный BMW 7-Series в версии M760i имеет длинную колесную базу и приставку в названии - Li. Под капотом модели установлен мощный двигатель V12. За данное исполнение дилеры просят 156 700 долларов.

Как сообщалось ранее, Компании BMW и Porsche представили прототип зарядной станции, которая за менее чем три минуты может предоставить электромобилю достаточно энергии, чтобы он проехал 100 км.

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BMW, Автомобили, Авто, Abu Dhabi Motors, BMW M760Li.
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