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Hyundai показал концепт беспроводной зарядки электромобилей (Видео)

Hyundai показал концепт беспроводной зарядки электромобилей (Видео)
11:26 Сегодня Телеграф auto.24tv.ua Фото: auto.24tv.ua

Hyundai Motor Group создал концепт беспроводной зарядки электромобилей и парковочного автопилота.

Воплощая стратегию "мобильности будущего", концерн Hyundai Motor Group представил концепт беспроводной зарядки электромобилей и парковочного автопилота. Алгоритм действия этого концепта был показан в распространенном концерном видеоролике.

Уже сегодня многие владельцы электромобилей сталкиваются с проблемой поиска свободного парковочного места возле зарядных станций, которыми оборудованы общественные парковки. Разработанный инженерами Hyundai Motor Group концепт призван решить эту проблему. Управляемый с помощью специального приложения на смартфоне электромобиль "ищет" свободное паркоместо с портом беспроводной зарядки батареи, затем автономно, без участия водителя, перемещается на найденное место и становится на зарядку.

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После того, как батарею электромобиля будет заряжена до установленного владельцем уровня, в дополнение придет сообщение о завершении зарядки и предложение переместить автомобиль на свободное место для парковки. Водитель одобряет эту операцию, и электромобиль автономно перемещается на свободное паркоместо, освобождая порт для беспроводной зарядки для другой машины. Когда водителю необходимо отправиться в путь, он через приложение дает команду автоматической парковочной системе (AVPS), которая пилотирует электромобиль до указанного места.

Весь процесс выполняется путем непрерывной связи между электромобилем, парковкой, системой зарядки и водителем. Размещено на парковке оборудования отправляет данные о местонахождении пустых мест для парковки и зарядных станций, а система зарядки обновляет статус зарядки автомобиля в режиме реального времени.

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Hyundai Motor Group планирует внедрить эту технологию после запуска автономных транспортных средств 4-го уровня в 2025 году.

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Электромобиль, Hyundai, Видео, Зарядка, Приложение, Парковка, Машина, Концепт, Пилотирование.
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