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Tesla официально объявила о начале продаже Model 3

Tesla официально объявила о начале продаже Model 3
15:41 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

Руководители автомобильной компании Tesla, официально объявили о начале продаже автомобиля Model 3 на европейском транспортном рынке.

Тesla начала принимать заказы на Model 3 от европейских стран.

Машина с левосторонним управлением, будет доступна во всех странах Европы. Это говорит о том, что теперь производители готовы принимать заказы от всех конечных потребителей этих стран.

Впервые автомобиль был представлен на европейском автосалоне в конце ноября 2018 года. Праздничной церемонией производители хотели намекнуть на ближайший выпуск машины.

Не смотря на то, что уже в декабре сотрудники компании начали сбор предварительных заявок. Забронировать для себя автомобиль возможно было за бронь, в сумме 1000 долларов.

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Начиная с января, каждый желающий водитель, может посетить веб-сайт компании и самостоятельно сделать заказ, выбрав ту версию электрокара, которую он желает приобрести.

На сегодняшний день, заказы принимаются на версии Long Range Battery и Performance. Автомобили в минимальной комплектации Battery, пока не доступны для покупки.

Стоимость машин напрямую зависит не только от комплектации, но и от региона.

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Автомобили, Авто, Tesla, Model 3, Компании Tesla, Машина с левосторонним управлением.
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