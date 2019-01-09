Jeep представил новую версию пикапа Gladiator

Презентация Jeep Gladiator состоялась еще в конце прошлого года.

В СМИ появилась информация о том, что американская компания планирует выпустить новую версию пикапа Jeep Gladiator, который был представлен в конце 2018 года.

Продажи новинки еще не стартовали, но ожидается, что первые товарные автомобили поступят дилерам марки в первом квартале текущего года.

Однако сам автопроизводитель пока не подтвердил слухи о запланированном выпуске «заряженного» пикапа Gladiator Hercules Performance. На данном этапе эта разработка находится на стадии изучения. При этом ранее, Марк Аллен - главный дизайнер Jeep - намекал на перспективу производства мощной версии одной из моделей, но не уточнил какой конкретно.