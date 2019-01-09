Компания Ford представила полицейский Explorer нового поколения

Американская компания представила новую версии своего кроссовера Ford Explorer, разработанную специально для полицейских - Ford Police Interceptor.

Ford Police Interceptor доступен с трехлитровым турбомотором EcoBoost V6.

Модель обзавелась проблесковыми маячками на передней части и дополнительной защитой кузова. От текущей версии кроссовера Ford Explorer отличается новой оптикой и видоизмененной решеткой радиатора.

Также Police Interceptor оснащается модернизированными тормозами, стальными колесными дисками и особой технологией мониторинга слепых зон. Кроме этого водителю доступна система экстренного торможения и функция распознавания пешеходов.

Для защиты полицейский Эксплорер оборудован специальной системой под названием Police Perimeter Alert. С помощью специальных датчиков технология следит за обстановкой вокруг авто и в случае угрозы моментально предупредит об этом стражей порядка, а также заблокирует двери и поднимет стекла.

В салоне Интерцептора устанавливаются передние кресла со специальными пластинами, которые защищают полицейского от удара ножом или выстрела сзади.

Ford Police Interceptor доступен с трехлитровым турбомотором EcoBoost V6. Также кроссовер оснащается двигателем 3,3 V6. Наконец, полицейский Explorer получил гибридную силовую установку, которая включает в себя 3,3-литровый агрегат, электромотор и 10-ступенчатый "автомат".

На настоящий момент Ford Explorer является самым популярным полицейским автомобилем в США - в 2017 году на этот кроссовер пришлось более половины всех заказов от американских силовых структур.