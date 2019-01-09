Китайцы выпустили новый мощный внедорожник от FAW

Старт продаж на домашнем рынке намечен на первое полугодие 2019-го.

Премиальный внедорожник от FAW на базе Toyota Crown готов к выходу на рынок.

Еще недавно премиальный SUV Hongqi HS7 проходил финальные испытания.

Сегодня же стало известно, что долгожданная новинка от китайского бренда Hongqi, принадлежащего FAW, совсем скоро попадет в руки первых покупателей.

Мировое сообщество познакомилось с внедорожником, построенным на базе Toyota Crown прошлого поколения, еще на октябрьском мотор-шоу в Гуанчжоу. Товарная версия SUV получила дизайн в стиле концептуального Hongqi S-Concept, а также длину, превышающую отметку в пять метров.

Под капотом Hongqi HS7 скрывается трехлитровый бензиновый мотор мощностью 338 л.с. В паре с ним работает восьмиступенчатый "автомат" от Aisin. Полный привод будет доступен уже при покупке начальной модификации.

Ценник на новинку установится на отметке 280 000 юаней. Это значительно ниже, чем стоимость прямых конкурентов нового премиального SUV. Так, минимальная цена на Mercedes-Benz GLE в Китае составляет 591 800 юаней.