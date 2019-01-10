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В Сети показали Lamborghini Huracаn Evо

В Сети показали Lamborghini Huracаn Evо
11:05 Сегодня Телеграф carsweek.ru Фото: carsweek.ru

Замечена новая версия Lamborghini Huracán Evo в версии Spyder.

Можно предположить, что новинку представят до конца года.

Итальянская новинка получит все те же изменения, что есть и у обычного купе Lamborghini Huracán Evo. Купе Huracán Evo стоит от 261 274 долларов в Соединенных Штатах, версия родстер, скорее всего, будет стоить еще дороже. Можно предположить, что новинку представят до конца года.

Что еще за Spyder такой? Объясняю, это обычный родстер – 2-местное спортивное авто с мягкой или жесткой съемной крышей. Надо сказать, что итальянский бренд Lamborghini значительно повысил мощность своей модели Huracаn, выпустив модификацию под названием Evo. Теперь же у нас есть видеоролик, который демонстрирует более мощную версию спорткара в кузове родстер. По классификации автопроизводителя, такой автомобиль получил название Lamborghini Huracán Evo Spyder. 

Опубликованное видео достаточно короткое, всего 33 секунды. Но зато оно дает нам рассмотреть итальянскую новинку.

Изменения, похоже, соответствуют тем, которые есть в обычной версии Lamborghini Huracán Evo купе, в частности массивный задний диффузор и более высокое расположение патрубков выхлопной системы. Отмечу еще и более плавные линии, которые можно заметить в нижней части авто – у исполнения купе они более острые. 

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Huracán Evo может похвастаться 630 лошадиными силами, которые генерируются модернизированным 5,2-литровым мотором V10. В результате обновленный итальянский спорткар может развивать 100 км/ч уже после первых 2,9 секунд. Его максимальная скорость составит 325 км/ч.

Купе Huracán Evo стоит от 261 274 долларов в Соединенных Штатах, версия родстер, скорее всего, будет стоить еще дороже. Можно предположить, что новинку представят до конца года.

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Автомобиль, Авто, Lamborghini Huracаn Evо, Lamborghini Huracán Evo в версии Spyder, Версия Spyder.
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