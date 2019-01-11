Новинка от Ford: инженеры придумали способ долгой эксплуатации сидений (Видео)

Автомобильные кресла испытывают постоянное и часто довольно серьезное давление веса водителя или пассажира, – и воздействие его тепла и пота.

Со временем это ведет не только к повреждению обивки, но и к развитию на сиденье больших и неприятных сообществ микроорганизмов. Для борьбы с этим инженеры Ford Europe и создали Robutt – "робозадницу", которая, по их словам, "величиной соответствует крупному мужчине".

Robutt не только создает давление, но и нагревается до температуры человеческого тела, выделяя до 450 млн водного раствора через массу расположенных на нижней поверхности пор. Специальный манипулятор заставляет Robutt "елозить" по креслу, совершая 7500 движений за трое суток; такие нагрузки эквивалентны 10-летней эксплуатации средней интенсивности.

Заметим, что первая версия Robutt, разработанная в Ford, была представлена еще в 2016 году. В 2018 новые модели Fiesta уже получили кресла, разработанные с использованием "робозадницы" нового поколения, способной имитировать и пот, а теперь такие тесты будут проводиться и для всех остальных европейских моделей компании.