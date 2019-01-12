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Уникальный Mercedes-Benz SL 500, простоявший в гараже 20 лет (Фото)
Родстер Mercedes-Benz SL 500 1996 года выпуска с пробегом в 128 км выставил на продажу британский аукционный дом. Автомобиль простоял 20 лет в гараже после того как его хозяйка потеряла ключи. За это время машина прекрасно сохранилась, что касается не только ее красного лакокрасочного покрытия, но и светлого кожаного салона. Прогнозируемая стоимость авто составляет 45 — 55 тысяч фунтов стерлингов (55 — 68 тысяч долларов), в то время как аналогичный подержанный родстер с более внушительным пробегом стоит 5 — 7 тысяч фунтов (6 — 9 тысяч долларов).
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