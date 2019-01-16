Lifan показала "мощный" кроссовер Myway

Lifan Myway 2020 года получит более мощный двигатель.
Изменений во внешности обновленного Lifan Myway не предвидится, согласно полученным снимкам.
На данный момент кроссовер оснащен 1,5-литровым атмосферником на 109 л. с., а для России 1,8-литровым на 125 л. с.
Рестайлинг Lifan Myway получит 2,0-литровый двигатель, который будет генерировать до 141 л. с. В качестве трансмиссии предусмотрены 5МКПП и вариатор. В продаже будет только заднеприводный вариант.
Размеры Lifan Myway остались прежними: длина – 4 440 мм, ширина – 1 760 мм, высота – 1 730 мм, расстояние между осями – 2 720 мм.
Список оснащения кроссовера 2020 года пополнится «мультимедийкой» с голосовым управлением, а материалы в салоне станут качественнее.