Lifan показала "мощный" кроссовер Myway

Основные изменения модели 2020 года коснутся линейки силовых установок.

Lifan Myway 2020 года получит более мощный двигатель.

Изменений во внешности обновленного Lifan Myway не предвидится, согласно полученным снимкам.

На данный момент кроссовер оснащен 1,5-литровым атмосферником на 109 л. с., а для России 1,8-литровым на 125 л. с.

Рестайлинг Lifan Myway получит 2,0-литровый двигатель, который будет генерировать до 141 л. с. В качестве трансмиссии предусмотрены 5МКПП и вариатор. В продаже будет только заднеприводный вариант.

Размеры Lifan Myway остались прежними: длина – 4 440 мм, ширина – 1 760 мм, высота – 1 730 мм, расстояние между осями – 2 720 мм.

Список оснащения кроссовера 2020 года пополнится «мультимедийкой» с голосовым управлением, а материалы в салоне станут качественнее.