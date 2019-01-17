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Четверг, 17.01.2019
Загадочные старые автомобили в Польше (Фото)
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Загадочные старые автомобили в Польше (Фото)

5 лет назад фотограф Лукаш Заграба (Łukasz Zagraba) посетил самое загадочное автомобильное кладбище Польши, которое находится в Гродзиске-Мазовецком. На самом деле, это была самая большая и ценная коллекция автомобилей, которые были собраны до сих пор в Польше. Данная коллекция принадлежала человеку по имени Тадеуш Трабенькего (Tadeusz Trabenkiego) — должностному лицу Министерства транспорта. Он отвечал за восстановление территорий, занятых третьим Рейхом.
zefirka.net
Фото: zefirka.net
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Польша, Автомобили, Авто, Машины, Старые автомобили, Заброшенные автомобили.
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