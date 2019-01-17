Volkswagen показал гоночную версию автомобиля Golf

Volkswagen Golf GTI TCR был представлен в качестве концепции на выставке Wörthersee в Австрии в 2018 году.

Концепт машины показали на европейской выставке.

Теперь компания принимает предварительные заказы на более горячий вариант.

Дорожный GTI TCR черпает вдохновение из версии гоночного авто из международной серии TCR. Модель использует 2.0-литровый четырехцилиндровый мотор с турбонаддувом, который выдаёт 286 лошадиных сил (213 киловатт). Единственная доступная коробка передач - автомат с двумя сцеплениями и семью скоростями.

Машина разгоняется до 100 километров в час за 5,6 секунды. В стандартной форме TCR имеет ограниченную максимальную скорость 250 км/ч, но опционально можно увеличить скорость до 260 км/ч.

TCR демонстрирует свою дополнительную производительность, добавив передний сплиттер, другой спойлер на крыше, задний диффузор, удлинители боковых порогов и черные зеркальные крышки снаружи. Просверленные диски улучшают тормоза, а в линейке оптики стоят светодиодные фары.

Авто стандартно поставляется с набором 18-дюймовых колес, правда, покупатели могут по желанию перейти на 19-дюймовые модели со стандартными шинами или специальным гоночным набором колёс.

Ценник Golf GTI TCR в Германии стартует с 38 950 евро ($44 356).