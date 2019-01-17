В Сети появилось фото нового кроссовера VW T-Roc R

Опубликованы "шпионские" фотографии немецкой новинки, которая колесила по знаменитой гоночной трассе Нюрбургринг.

Официальная презентация новинки ожидается в ближайшие месяцы.

В высокопроизводительном семействе автомобилей бренда Volkswagen – все они получают префикс "R", на данный момент представлена всего одна модель – Golf R, но это пока.

Считается, что немецкий бренд желает превратить VW R в полноценного конкурента для спортивных подразделений конкурентов – речь идет о Mercedes-AMG и BMW M. В настоящее время, ребята занимаются тестированием "заряженной" модификации субкомпактного кроссовера VW T-Roc R. Пока еще не решено, будут ли выпущены более мощные версии кроссоверов Tiguan и Touareg, а также флагманского седана Arteon.

Надо сказать, что автомобиль выглядит уже почти готовым к презентации. Отмечу также, что он достаточно быстрый и маневренный для кроссовера, пусть хоть и небольшого.

Под капотом VW T-Roc R может оказаться знакомый двигатель 2.0 TSI, мощность которого составит порядка 300 лошадиных сил. В стандартной комплектации T-Roc R будет оснащаться полным приводом 4Motion, а также 7-ступенчатым "автоматом" с двойным сцеплением.

Да, "заряженная" новинка не получит той мощности, которая есть в Golf R, но можно не сомневаться в том, что и этот вариант модели будет пользоваться популярностью.

Официальная презентация высокопроизводительного VW T-Roc R, так же, как и версии кроссовера с открытым верхом T-Roc Convertible может состояться уже в ближайшие месяцы.