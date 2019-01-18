Необычный Mercedes 190 получил необычный тюнинг

С виду автомобиль очень похож на заряженный седан Mercedes 190 Evolution, хотя на самом деле в его основе лежит обычный 190-й.

Mercedes C63 AMG стал донором ходовой и даже интерьера.

Тюнинг Mercedes 190 популярен и сейчас, пусть модель и сняли с производства 25 лет назад. Так, недавно очень интересный проект воплотили в жизнь в США.

Дело в том, что внутри прячется вполне современная техника от Mercedes-Benz C63 AMG предыдущей генерации. Это значит, что под капотом прячется 6,3-литровый V8 на 457 л. с., установлен и 7-ступенчатый автомат.

Мало того, Mercedes C63 AMG стал донором ходовой и даже интерьера. Так что это от Мерседес 190 осталась, по сути, только оболочка. Однако пришлось чуть укоротить колесную базу, расширить колею и моторный отсек. Зато теперь 190-й вполне может тягаться с современными заряженными авто.