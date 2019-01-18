Скачать
Пятница, 18.01.2019
Встреча в &quot;нормандском формате&quot; перед выборами возможна, но при условии
Встреча в "нормандском формате" перед выборами возможна, но при условии
Путин согласился допустить иностранных специалистов в Керченский пролив
Путин согласился допустить иностранных специалистов в Керченский пролив
Возвращение Кличко на ринг: подробности переговоров Владимира с DAZN
Возвращение Кличко на ринг: подробности переговоров
Крещенский Сочельник 2019: смс поздравления, открытки
Крещенский Сочельник 2019: смс поздравления, открытки

Skoda Superb рассекретили до официальной премьеры

Смотрите фото (3)
Skoda Superb рассекретили до официальной премьеры
15:44 Сегодня Телеграф carsweek.ru Фото: carsweek.ru

В китайском патентном бюро появились новые, а главное, официальные фотографии серийной версии Skoda Suprb 2020 модельного года.

Skoda Superb 2020 года полностью рассекречена китайцами.

Судя по фотографиям европейская и китайская версия не будут отличаться в дизайне экстерьера.

Как мы уже писали, модель получила слегка обновленный дизайн, более соответствующий духу времени. Новинка обзавелась другими бамперами и немного увеличенной решёткой радиатора, которая практически "слиплась" с фарами головного света, ставшими светодиодными. Также автомобиль получил иные противотуманные фары и надпись с названием бренда вместо логотипа на пятой двери.

В Сети появилось фото нового кроссовера VW T-Roc R

В качестве силового агрегата на местном рынке модель будет оснащаться турбомотором 1,4 литра с мощностью до 150 лошадиных сил, а также 2,0-литровым двигателем, способным развивать до 186 и 220 сил. Также будет доступна и полноценная гибридная версия со 150-сильным ДВС, работающим в паре с 95-сильным электромотором. Запас хода на электричестве составит около 70 км.

Официальный дебют новинки может пройти в начале весны на мартовском автомобильном салоне в Женеве.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

Автомобили, Авто, Новые автомобили, Skoda Superb, Новые авто, Skoda Superb 2020.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Крещенский сочельник 2019: что нельзя делать, приметы
02 Гороскоп на сегодня, 18 января 2019: все знаки Зодиака
03 Прогноз погоды на Крещение: в Украину идут иорданские морозы
04 Поздравления на Крещенский сочельник 2019
05 Рада приняла важный закон о социальных услугах: что изменится
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Не только ЕС: Украина ведет переговоры о безвизе еще с 22 стран
Украина ведет переговоры о безвизе еще с 22 стран
Прогноз погоды на Крещение: в Украину идут иорданские морозы
Прогноз погоды на Крещение: в Украину идут иорданские морозы
Верховная Рада завершила девятую сессию и ушла на каникулы до 5 февраля
Верховная Рада завершила девятую сессию
Крещенский сочельник 2019: приметы и традиции праздника
Крещенский сочельник 2019: приметы и традиции праздника
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь