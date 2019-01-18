Skoda Superb рассекретили до официальной премьеры

В китайском патентном бюро появились новые, а главное, официальные фотографии серийной версии Skoda Suprb 2020 модельного года.

Skoda Superb 2020 года полностью рассекречена китайцами.

Судя по фотографиям европейская и китайская версия не будут отличаться в дизайне экстерьера.

Как мы уже писали, модель получила слегка обновленный дизайн, более соответствующий духу времени. Новинка обзавелась другими бамперами и немного увеличенной решёткой радиатора, которая практически "слиплась" с фарами головного света, ставшими светодиодными. Также автомобиль получил иные противотуманные фары и надпись с названием бренда вместо логотипа на пятой двери.

В качестве силового агрегата на местном рынке модель будет оснащаться турбомотором 1,4 литра с мощностью до 150 лошадиных сил, а также 2,0-литровым двигателем, способным развивать до 186 и 220 сил. Также будет доступна и полноценная гибридная версия со 150-сильным ДВС, работающим в паре с 95-сильным электромотором. Запас хода на электричестве составит около 70 км.

Официальный дебют новинки может пройти в начале весны на мартовском автомобильном салоне в Женеве.