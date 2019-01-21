Ford анонсировала выпуск спорткара Shelby GR-1

Автомобиль, получивший название Shelby GR-1, в свою очередь стал приемником Shelby Daytona Coupe 1964 года.

Концепт Ford Shelby GR-1 получит наддувной мотор V8 на 700 л.с.

Почти 15 лет назад на автомобильной выставке Pebble Beach был презентован довольно необычный концепт спортивного купе.

К сожалению, Ford так и не удалось запустить свою достаточно смелый на тот момент концепт в серийное производство.

Американская компания Superformance недавно объявила, что ей удалось подписать соглашение с Ford и Shelby о производстве концепта Shelby GR-1 в соответствии с "Законом об ограниченных объемах производства автомобилей". Мы уже сейчас знаем некоторые подробности о новинке.

Генеральный директор Superformance Лэнс Стандер сообщил, что серийный Ford Shelby GR-1 не получит оригинальный 6,4-литровый мотор V10 с которым он когда-то был представлен.

Под его капотом окажется V8 с наддувом, который очень похож на тот, которым оснащают нынешний Mustang Shelby GT500. Мощность ожидается на уровне 700 лошадиных сил и даже немного больше.

Что касается трансмиссии, то похоже, что Superformance собирается использовать ту же трансмиссию с двойным сцеплением Tremac, которой оснащен и Shelby GT500. Вот только для своего проекта они используют 6-ступенчатый ее вариант.

Тираж "позабытой" новинки составит 325 единиц, данных о ценах пока что нет.