Скачать
Понедельник, 21.01.2019
Оплата коммуналки: как работает субсидия и кому положена монетизация
Оплата коммуналки: как работает субсидия и кому положена монетизация
Филарет рассказал, как Киево-Печерская лавра перейдет к Поместной церкви Украины
Филарет рассказал, как Киево-Печерская лавра перейдет к ПЦУ
НБА: результаты матчей 20 января
НБА: результаты матчей 20 января
Microsoft удивит мир технологией будущего: названа дата
Microsoft удивит мир технологией будущего: названа дата

Ford анонсировала выпуск спорткара Shelby GR-1

Ford анонсировала выпуск спорткара Shelby GR-1
12:15 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

Автомобиль, получивший название Shelby GR-1, в свою очередь стал приемником Shelby Daytona Coupe 1964 года.

Концепт Ford Shelby GR-1 получит наддувной мотор V8 на 700 л.с.

Почти 15 лет назад на автомобильной выставке Pebble Beach был презентован довольно необычный концепт спортивного купе.

К сожалению, Ford так и не удалось запустить свою достаточно смелый на тот момент концепт в серийное производство.

Американская компания Superformance недавно объявила, что ей удалось подписать соглашение с Ford и Shelby о производстве концепта Shelby GR-1 в соответствии с "Законом об ограниченных объемах производства автомобилей". Мы уже сейчас знаем некоторые подробности о новинке.

Генеральный директор Superformance Лэнс Стандер сообщил, что серийный Ford Shelby GR-1 не получит оригинальный 6,4-литровый мотор V10 с которым он когда-то был представлен.

Skoda Superb рассекретили до официальной премьеры

Под его капотом окажется V8 с наддувом, который очень похож на тот, которым оснащают нынешний Mustang Shelby GT500. Мощность ожидается на уровне 700 лошадиных сил и даже немного больше.

Что касается трансмиссии, то похоже, что Superformance собирается использовать ту же трансмиссию с двойным сцеплением Tremac, которой оснащен и Shelby GT500. Вот только для своего проекта они используют 6-ступенчатый ее вариант.

Тираж "позабытой" новинки составит 325 единиц, данных о ценах пока что нет.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Автомобиль, Ford, Авто, Компания Ford, Спорткар Shelby GR-1, Shelby GR-1.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на неделю: все знаки Зодиака (21.01 - 27.01)
02 Гороскоп на сегодня, 21 января 2019: все знаки Зодиака
03 Погода на неделю: морозы будут усиливаться
04 Лунное затмение 21 января 2019: чего лучше не делать сегодня
05 Филарет озвучил правильное название ПЦУ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Пасха 2019: когда празднуем и сколько отдыхаем
Пасха 2019: когда празднуем и сколько отдыхаем
Погода на неделю: морозы будут усиливаться
Погода на неделю: морозы будут усиливаться
В Страсбурге стартует зимняя сессия ПАСЕ
В Страсбурге стартует зимняя сессия ПАСЕ
Меган Маркл помогла найти бездомной собаке жилье
Меган Маркл помогла найти бездомной собаке жилье
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь