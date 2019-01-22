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Генеральный директор Ducati подтвердил слухи о разработке электромотоцикла

Генеральный директор Ducati подтвердил слухи о разработке электромотоцикла
01:57 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay

В Ducati анонсировали выход первого электрического мотоцикла.

Гендиректор одного из самых известных мировых производителей мотоциклов подтвердил разработку первого полностью электрического мотоцикла. Однако никаких деталей и сроков пока не раскрыл.

Генеральный директор Ducati Клаудио Доменикали подтвердил, что компания ведет разработку первого в своем модельном ряду полностью электрического мотоцикла. Об этом он рассказал на гоночном соревновании Motostudent в Испании, где команда новобранцев UniBo из Болонского университета при поддержке Фонда Ducati заняла третье место в соревнованиях по электрическому классу.

"Будущее за электричеством, и мы близки к запуску производственных версий электромотоциклов", — заявил Доменикали.

В Ducati и прежде намекали на планы по выходу на рынок электромобилей. Управляющий директор компании по Западной Европе Эдуард Лотте говорил, что они надеялись создать полностью электрический мотоцикл и аналогичный скутер еще в 2017 году, но подчеркнул, что оба продукта вряд ли появятся на рынке до 2021-го. Однако последний комментарий Доменикали говорит о том, что мы можем увидеть электрический Ducati гораздо раньше этого срока. Вместе с тем никаких деталей в компании пока не раскрывают.

Итальянскую компанию, безусловно, подстегивает и тот факт, что о выпуске своего электробайка недавно заявили в Harley-Davidson. Их LiveWire будет способен развивать скорость от нуля до 100 км/ч менее чем за 3,5 секунды, а его электродвигатель не потребует сцепления, что упростит управление мотоциклом для новичков. Расчетный запас хода LiveWire при одной зарядке в городских условиях составит 177 километров.

В итальянской компании уже занимались разработками электрических мотоциклов: Доменикали даже был замечен на Ducati Hypermotard с трансмиссией Zero FX. Это говорит о том, что Ducati, похоже, действительно ведет работу по созданию электробайков и экспериментирует с электрическими силовыми агрегатами.

Ducati, без сомнения, будет представлять большой интерес для энтузиастов супербайков, особенно если их будущий байк будет выглядеть как концепт Ducati Zero, разработанный Бартом Хейтом и Фернандо Пастре из Scuola Politecnia di Design в Италии. В течение последних нескольких лет Ducati тесно сотрудничает с Миланской школой политехнического дизайна, разрабатывая несколько концептов электрических мотоциклов, и представленный образец вполне может стать реальностью.

Однако, какой именно электрический Ducati мы в итоге получим, пока остается загадкой. Предпочтет ли компания выбрать путь спортивного мотоцикла, ориентированного на производительность, или вместо этого изберет путь Zero Motorcycles и в первую очередь займется городскими байками, еще не ясно.

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Мотоцикл, Ducati, Электромотоцикл, Клаудио Доменикали.
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