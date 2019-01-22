Скачать
Вторник, 22.01.2019
Порошенко анонсировал подписание закона о переходе приходов в ПЦУ
Порошенко анонсировал подписание закона о переходе приходов в ПЦУ
На Донбассе украинский боец попал в плен боевиков
На Донбассе украинский боец попал в плен боевиков
Еще один украинец перешел в чемпионат Испании
Еще один украинец перешел в чемпионат Испании
День Соборности Украины: поздравления в стихах и прозе
День Соборности Украины: поздравления в стихах и прозе

Porsche показала фото эксклюзивного Panamera с зеленой отделкой

Смотрите фото (3)
Porsche показала фото эксклюзивного Panamera с зеленой отделкой
11:36 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

Второе поколение Panamera получило более привлекательный дизайн, нежели был у предшественника.

Автомобиль понравится любителям зеленого цвета.

Теперь это роскошный седан, который подойдёт тем, кто при выборе автомобиля отдаёт приоритет стилю. Посмотрите на этот автомобиль Panamera, первое что бросается в глаза - это яркий окрас, который получил название "зелёная змея". Для автомобиля, например для такого как 911 этот цвет смог бы идеально подойти. Но вот на семейном седане он выглядит, согласитесь, совсем нелепо.

Зимние автоновинки 2019 года (Фото)

Но этот Panamera от Porsche Exclusive имеет плюсы, о которых мы не можем молчать. Например, он передвигается на великолепных 21-дюймовых колёсах SportDesing. Светодиодные задние фонари также были доработаны и теперь выглядят значительно лучше, чем серийные.

Этот Panamera нужен тем, кто не боится выделяться. В салоне авто также расставлен зелёные акценты. Кто-то предпочёл бы более сдержанный оттенок машины, но опять же, это очень субъективно. Этот автомобиль был собран на заказ, видимо, человек который заказал его очень доволен заказом - и это самое главное. А мы просто показали вам, как может быть Panamera.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

Porsche, Автомобили, Авто, Panamera, Дизайн авто, дизайн автомобиля, Panamera с зеленой отделкой.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 22 января 2019: все знаки Зодиака
02 Морозный день перед сильными снегопадами: синоптики обещают ухудшение погоды
03 100-я годовщина - в Украине отмечают День Соборности
04 Поздравления с Днем рождения: открытки и стихи на 22 января
05 Климкин подвел итоги газовых переговоров в Брюсселе
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Морозный день перед сильными снегопадами: синоптики обещают ухудшение погоды
Погода: морозный день перед сильными снегопадами
Глобализация 4.0: в Давосе сегодня стартует экономический форум
В Давосе сегодня стартует экономический форум
100-я годовщина - в Украине отмечают День Соборности
Сегодня Украина празднует столетие Соборности
Билл Скарсгард поразил Джеймса МакЭвоя на съемках &quot;Оно 2&quot;
Билл Скарсгард поразил Джеймса МакЭвоя на съемках "Оно 2"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь