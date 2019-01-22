Porsche показала фото эксклюзивного Panamera с зеленой отделкой

Второе поколение Panamera получило более привлекательный дизайн, нежели был у предшественника.

Автомобиль понравится любителям зеленого цвета.

Теперь это роскошный седан, который подойдёт тем, кто при выборе автомобиля отдаёт приоритет стилю. Посмотрите на этот автомобиль Panamera, первое что бросается в глаза - это яркий окрас, который получил название "зелёная змея". Для автомобиля, например для такого как 911 этот цвет смог бы идеально подойти. Но вот на семейном седане он выглядит, согласитесь, совсем нелепо.

Но этот Panamera от Porsche Exclusive имеет плюсы, о которых мы не можем молчать. Например, он передвигается на великолепных 21-дюймовых колёсах SportDesing. Светодиодные задние фонари также были доработаны и теперь выглядят значительно лучше, чем серийные.

Этот Panamera нужен тем, кто не боится выделяться. В салоне авто также расставлен зелёные акценты. Кто-то предпочёл бы более сдержанный оттенок машины, но опять же, это очень субъективно. Этот автомобиль был собран на заказ, видимо, человек который заказал его очень доволен заказом - и это самое главное. А мы просто показали вам, как может быть Panamera.