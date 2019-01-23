Porsche получила новую модель распознавать состояние дороги

Новый Porsche 911 получил систему распознавания мокрой поверхности.

Она позволяет автомобилю удерживаться на дороге в дождливую погоду, что делает его комфортнее, безопаснее, быстрее и управляемее.

При выявлении мокрого дорожного покрытия технология Porsche Wet Mode дает корректировки системам стабилизации и тягам машины, что делает авто устойчивее.

Также технология предупреждает водителя о вероятном аквапланировании. Кроме того, она переводит спойлер в рабочее положение, чтобы увеличить прижимную силу спорткара на задней оси.

Напомним, новый Porsche 911 недавно дебютировал в Лос-Анджелесе в версиях Carrera S и 911 Carrera 4S. Обе оснащаются оппозитным агрегатом 3.0 на 450 л.с.

Мотор сочетается с 8-АКПП с двойным сцеплением.