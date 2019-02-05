Рассекречен дизайн бюджетного кросс-хэтча Renault Kwid

На индийском рынке презентовали новую версию бюджетного кросс-хэтча Renault Kwid 2019 модельного года.

Компактный индийский бестселлер Renault Kwid в прошлом году начал сдавать позиции.

Поэтому руководство Renault решило "освежить" модель, дополнив перечень доступного оборудования. На ценнике этот апгрейд не отразился.

После рестайлинга за самый доступный Kwid, как и прежде, просят 266 700 рупий (почти 244 тысячи рублей по актуальному курсу). Производитель расширил список базового допоборудования, однако прайсы переписывать на стал. Пока. Планируется, что со временем новый "Квид" подорожает на 10-15 000 рупий.

Теперь в начальной комплектации рестайлинговый кроссовер получает ABS, подушку безопасности для водителя, задний парктроник, а также усовершенствованную мультимедиа – для нее доступна "модная" функция голосового управления.

По технической части обошлось без новшеств. Как и прежде, Renault Kwid оснащается одним из двух бензиновых "атмосферников" - первый на 0,8 литра выдает 54 л.с., мощность второго, двухлитрового, составляет 68 л.с. Оба мотора сочетаются с пятиступенчатой "механикой". "Старшему" двигателю также положен "робот". Привод – безальтернативный передний.