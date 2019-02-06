Новый музей Ferrari в Модене (Фото) В Модене, родном городе Энцо Феррари, открылся новый музей прославленной автомобильной марки. Площадь сооружения составляет 5000 кв. метров, в основе которого дом, где в 1898 году родился будущий легендарной создатель итальянской марки. Постройка музея началась в 2009-м и обошлось в 18 млн. евро. Этот дом Энцо продал в возрасте 22 лет, чтобы приобрести гоночный автомобиль. Впоследствии, уже будучи знаменитым, он неоднократно пытался выкупить здание, в котором теперь разместился музей его памяти.