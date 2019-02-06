Производитель мотоциклов Harley-Davidson анонсировал две новых модели

Байк полностью электрифицирован. Коммерческий вариант машины будет готов к августу текущего года.

Известный американский производитель тяжелой мотоциклетной техники Harley-Davidson в последние годы активно занимается разработкой электрических моделей своей продукции.

Осенью 2018 года широкой публике был представлен мотоцикл LiveWire.

Общая тенденция появления все большего количества мотоциклов с электродвигателями на рынке мототехники будет заметно менять всю структуру этого рынка. В начале 2019 года в Лас-Вегасе прошла выставка потребительской электроники. На этом форуме Harley-Davidson сообщила о новых концептуальных разработках - горного мотоцикла и электроскутера.

Обе электрические модели были представлены в Аспене. Мотоцикл отличается высокой выносливостью, это положительно отличает электробайк Harley-Davidson от множества аналогов компаний-конкурентов.

Электроскутер внешне очень напоминает мопед. Отличается высоким качеством изготовления и отделки. Остается надеяться, что скутер будет доступен широкому потребителю. Такой вид техники все больше интегрируется в транспортную инфраструктуру больших городов. Какая техника будет пользоваться большим спросом на рынке - с ДВС или с электрическими моторами покажет будущее. Американский гигант судя по всему готов к любому развитию событий.