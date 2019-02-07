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Четверг, 07.02.2019
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Volvo представила первый грузовик без кабины

Volvo представила первый грузовик без кабины
08:15 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

Volvo заявляет, что идея концепта Vera - взаимодействие с облачным сервисом, который ускоряет логистические процессы.

В компании говорят, что грузовикам будущего не нужна кабина.

Эволюция грузовых автомобилей вполне может когда-нибудь лишить работы водителей-дальнобойщиков. Вот вам концепт автономного грузовика от Volvo. И да, ее зовут Vera.

Поскольку отсутствие водителя предполагает отсутствие перерывов на отдых и сон, предприятие с такими грузовиками более эффективно традиционного. Volvo говорит, что такая система была бы особенно полезна в загруженных хабах вроде портов или складских комплексах. Благодаря электрической силовой установке, издержки на эксплуатацию должны быть минимальны, а перерывы нужны только для подзарядки.

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По заявлению Микаэля Карлссона, вице-президента по автономным технологиям Volvo Trucks, "Vera еще находится в разработке, так как нам необходимо предпринять некоторые шаги для изучения вопросов безопасности и предложить клиентам готовый продукт".

"Круглосуточная работа может означать более быстрое время доставки товаров. Более того, поскольку автомобили электрические, общество получит выгоду в виде снижения шума, дорожных заторов и вредных выбросов".

Шасси использует существующий электрический силовой агрегат Volvo мощностью 185 кВт с запасом хода 300 километров. Он может тянуть обычный трейлер массой до 32 тонн.

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Грузовики, Автомобили, Авто, Volvo, Вера, Грузовики без кабины.
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