Volvo представила первый грузовик без кабины

Volvo заявляет, что идея концепта Vera - взаимодействие с облачным сервисом, который ускоряет логистические процессы.

В компании говорят, что грузовикам будущего не нужна кабина.

Эволюция грузовых автомобилей вполне может когда-нибудь лишить работы водителей-дальнобойщиков. Вот вам концепт автономного грузовика от Volvo. И да, ее зовут Vera.

Поскольку отсутствие водителя предполагает отсутствие перерывов на отдых и сон, предприятие с такими грузовиками более эффективно традиционного. Volvo говорит, что такая система была бы особенно полезна в загруженных хабах вроде портов или складских комплексах. Благодаря электрической силовой установке, издержки на эксплуатацию должны быть минимальны, а перерывы нужны только для подзарядки.

По заявлению Микаэля Карлссона, вице-президента по автономным технологиям Volvo Trucks, "Vera еще находится в разработке, так как нам необходимо предпринять некоторые шаги для изучения вопросов безопасности и предложить клиентам готовый продукт".

"Круглосуточная работа может означать более быстрое время доставки товаров. Более того, поскольку автомобили электрические, общество получит выгоду в виде снижения шума, дорожных заторов и вредных выбросов".

Шасси использует существующий электрический силовой агрегат Volvo мощностью 185 кВт с запасом хода 300 километров. Он может тянуть обычный трейлер массой до 32 тонн.