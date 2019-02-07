Rolls-Royce представит в будущем улучшенный Rolls-Royce Ghost

Спустя полтора года после выхода нового поколения Rolls-Royce Phantom, премиальная марка начала работу над тестами Ghost следующего поколения.

Сообщается, что новый Ghost будет выпущен как модель 2021 года, и построен на той же платформе, что и Phantom, но в укороченной версии для более компактных размером Rolls начального уровня.

Судя по первым шпионским фотографиям, Ghost получит более крупные головные фары, практически идентичные модели Phantom, а также переработанную решетку радиатора, новые задние фонари и переработанные бампера.

В интерьере изменений должно быть больше. Прежде всего, ждем больше современных систем, включая новую информационно-развлекательную, более качественные материлы обивки салона, а также специальную функцию "Галерея" - специального отдела передней панели, который можно использовать как крошечную художественную галерею, как в новом Phantom.

Текущее поколение Ghost оснащено 6,6-литровым V12 с двойным турбонаддувом на 562 л.с. и 780 Нм в стандартной версии, и с мощностью в 604 л.с. и 840 Нм в более дорогой. По видимому, этот же мотор достанется и новому поколению с некоторыми доработками.