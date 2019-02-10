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Эксперты назвали лучшие внедорожники для охоты и рыбалки

Эксперты назвали лучшие внедорожники для охоты и рыбалки
11:17 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

Названа тройка доступных внедорожников для охоты и рыбалки.

Эксперты рассказали, какие внедорожники лучше всего подойдут для любителей охоты и рыбалки.

Третью позицию занимает Nissan Terrano второго поколения, который, в отличие от доступного сегодня на рынке потомка, является полноценным внедорожником.

С бездорожьем авто справляется отлично, но вот на асфальте чувствует себя не очень хорошо. На второй строке поместился Mitsubishi Pajero второй генерации, который до сих пор можно назвать одной из лучших моделей своего класса.

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Лидером рейтинга стал Mitsubishi Pajero Sport первого поколения. Автомобиль с самого начала разрабатывался для любителей активного отдыха, поэтому он сразу понравился рыбакам и охотникам. Модель оснащалась 3-литровым бензиновым двигателем или 2,5-литровым дизельным агрегатом.

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