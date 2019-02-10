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Стало известно, когда появится обновленный европейский Renault Captur

Стало известно, когда появится обновленный европейский Renault Captur
14:12 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

Сообщается, что Captur нового поколения будет использовать ту же обновленную платформу CMF-B, что и недавно представленный Clio.

Французская компания Renault завершает подготовку над новым поколением европейского кроссовера Captur, который последние несколько лет является одним из лидеров европейского рынка.

Впрочем, главным новшеством ожидается установка гибридной силовой установки с заряжаемым модулем и батареей емкостью 9,8 кВт, которая позволит компактному кроссоверу проезжать до 50 километров только на электрической тяге. Сообщается, что Renault также работает над заряжаемым гибридным дизельным мотором.

Коллекционные автомобили будущего (Фото)

Что касается остальной линейки моторов - это 1-литровый турбированный бензиновый мотор с двумя вариантами мощности, 1,5-литровый дизельный, и, вероятно, 1,3-литровый бензиновый турбо совместной разработки Renault-Nissan и Daimler.

Внешний стиль тоже будет позаимствован у Clio с более чистыми линиями и более премиальным обликом, а среди технических новинок ожидается цифровая приборная панель на 9,3 дюйма, улучшенные материалы и множество новых систем помощи водителю, включая полуавтономную технологию второго уровня.

Мировой дебют нового поколения Renault Captur ожидается летом этого года, а к концу 2019 года начнутся продажи кроссовера в Европе.

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Renault, Автомобили, Авто, Captur, Renault Captur, Европейский Renault Captur.
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