Автоэксперт рассказал, когда стоит начинать готовить машину к весне

Зачастую после зимы последствия езды могут оказаться непредсказуемыми.

Автомобильный эксперт рассказал, когда же лучше всего осуществлять межсезонную проверку различных узлов и агрегатов.

Естественно, больше всего в холода страдает кузов и лакокрасочное покрытие машины. Однако последствия влаги и реагентов проявляются и из-за забитых грязью и солью водостоков, при этом царапины на кузове начинают ускоренно покрываться ржавчиной.

Даже март считается зимним месяцем, поэтому профилактические осмотры автомобиля лучше проводить в конце марта. При этом необходимо регулярно мыть авто, даже несмотря на кратковременную оттепель.

"Авто надо мыть не в рамках подготовки. Тем более, что вопрос видимости очень важен. Я также рекомендую всем своим друзьям ни в коем случае не менять резину и заливать жидкость в бак стеклоомывателя, которая рассчитана на мороз, поскольку заморозки будут"— отметил эксперт.