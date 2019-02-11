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Автоэксперт рассказал, когда стоит начинать готовить машину к весне

Автоэксперт рассказал, когда стоит начинать готовить машину к весне
10:54 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: pixabay

Зачастую после зимы последствия езды могут оказаться непредсказуемыми.

Автомобильный эксперт рассказал, когда же лучше всего осуществлять межсезонную проверку различных узлов и агрегатов.

Естественно, больше всего в холода страдает кузов и лакокрасочное покрытие машины. Однако последствия влаги и реагентов проявляются и из-за забитых грязью и солью водостоков, при этом царапины на кузове начинают ускоренно покрываться ржавчиной.

Даже март считается зимним месяцем, поэтому профилактические осмотры автомобиля лучше проводить в конце марта. При этом необходимо регулярно мыть авто, даже несмотря на кратковременную оттепель.

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"Авто надо мыть не в рамках подготовки. Тем более, что вопрос видимости очень важен. Я также рекомендую всем своим друзьям ни в коем случае не менять резину и заливать жидкость в бак стеклоомывателя, которая рассчитана на мороз, поскольку заморозки будут"— отметил эксперт.

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Автомобили, Авто, Весна, Автоэксперты, Как подготовить машину к весне.
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