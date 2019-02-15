Универсал Mercedes-Benz S123 - предок современного Е-класса (Фото)

Mercedes-Benz S123, производимый компанией из Штутгарта в 1970-1980-х годах. Но это не просто универсал для добропорядочных бюргеров, а настоящий слипер - скрытый суперкар Mercedes-Benz 500 TE AMG 1979 года.