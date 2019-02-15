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Пятница, 15.02.2019
Универсал Mercedes-Benz S123 - предок современного Е-класса (Фото)
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Универсал Mercedes-Benz S123 - предок современного Е-класса (Фото)

Mercedes-Benz S123, производимый компанией из Штутгарта в 1970-1980-х годах. Но это не просто универсал для добропорядочных бюргеров, а настоящий слипер - скрытый суперкар Mercedes-Benz 500 TE AMG 1979 года.
zefirka.net
Фото: zefirka.net
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Штутгарт, Фото, Машина, Mercedes-Benz S123, Слипер.
10:28 Сегодня Телеграф
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