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Водитель авто Tesla, заявил что автопилот помешал ему избежать ДТП

Водитель авто Tesla, заявил что автопилот помешал ему избежать ДТП
03:03 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay.com

Автомобиль Tesla сам свернул с дороги, водитель заявил, что автопилот помешал ему предотвратить аварию.

В ночь на воскресенье в Северном Брансуике (штат Нью-Джерси) автомобиль компании Tesla внезапно свернул с дороги и сбил несколько знаков. Водитель машины не пострадал, но сам автомобиль получил значительные повреждения. Это был бы непримечательный несчастный случай, за исключением того факта, что водитель утверждает, что мог бы предотвратить аварию, но ему помешал автопилот.

Согласно полицейскому рапорту, транспортное средство могло поехать прямо или съехать с трассы на одном из боковых поворотов, но вместо этого "съехало с проезжей части и ударило несколько объектов на обочине". В отчете также приводятся слова водителя о том, что система автопилота "запуталась из-за разметки полосы движения" и "что он пытался восстановить контроль над транспортным средством, однако машина не позволила ему это сделать". В Tesla, однако, сомневаются в достоверности таких заявлений.

"Водитель может легко выключить автопилот, слегка коснувшись рулевого колеса или тормозов. Кроме того, тормоза имеют самостоятельную цепь, которая отключает питание двигателя независимо от автопилота, а на рулевом колесе находится достаточно рычагов, чтобы человек мог постоянно преодолевать электрический усилитель рулевого управления", — заявил пресс-секретарь автомобильной компании. Представитель Tesla подчеркнул, что в автомобилях заложена заранее отработанная система, как раз призванная предотвращать случай, описанный водителем.

В прошлом месяце Tesla опубликовала последний отчет о безопасности автопилота, показывающий, что несчастные случаи чаще случаются на тех участках дороги, где водители использовали не автопилот, а ручное управление. Основываясь на всей имеющейся информации, ошибка водителя представляется более вероятным сценарием. Тем не менее это может быть признаком того, что в то время как автомобили с автоматическим управлением становятся все более распространенными, больше и больше водителей обвиняют машины в собственных ошибках.

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Учитывая этот человеческий фактор, крайне важно, чтобы производители оснастили системы автоматического вождения возможностью ежесекундно записывать информацию о том, кто управляет транспортным средством. Что касается случая в Нью-Джерси — полиция не предъявила никаких обвинений водителю Tesla, однако нетрудно представить случаи, когда другие водители перекладывали бы свою вину на автопилот при более серьезных ДТП.

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ДТП, Авария, Водитель, Авто, Автопилот, Tesla.
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