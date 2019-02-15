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Рейтинг популярнейших подержанных электрокаров

Рейтинг популярнейших подержанных электрокаров
08:38 Сегодня Телеграф autonews.ua Фото: autonews.ua

Предлагаем вашему вниманию пятерку самых популярных подержанных машин у европейцев.

В Европе ежегодно продают миллионы подержанных автомобилей. Часть из них попадает в Украину. 

1-е место - VW Golf

VW Golf является одним из лидеров не только среди новых, но и среди подержанных автомобилей. Но даже у него есть небольшие недостатки. Так, были некоторые жалобы на изношенные тормозные диски.

2-е место - BMW 3 Серия

Даже в б/у состоянии BMW 3 Серии отличается очень большой популярностью. Этому способствует несколько обстоятельств. Например, потрясающая надежность и большой выбор комплектаций.

3-е место - Mercedes C-Класс

В 2014 году появился Mercedes C-Класс нового поколения. Предыдущее поколение этой модели было надежным, хотя имело некоторые слабые места. Новый C-Класс стал ещё более надежным, чем раньше. Поэтому 3-е место в рейтинге TÜV-Report. Только у W 203, построенного в 2000-2007 годах, могут быть некоторые проблемы.

4-е место Audi A4

Audi A4 независимо от возраста оценивается TÜV-Report как очень надежный автомобиль. Даже с большим пробегом показатель дефектов у него ниже среднего уровня. Поэтому неудивительно, что такие подержанные автомобили продают в среднем за 37 600 евро.

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5-е место - Mercedes E-Класс

Mercedes E-Класс занял пятое место в рейтинге TÜV-Report-2019. Его очень охотно покупают не только в новом, но и в подержанном виде.

Автолюбители ценят его надежность, комфорт, практичность, большой выбор двигателей, разные комплектации. Если и есть у него проблемы, то небольшие.

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Европа, Автомобили, Авто, Электрокары, Популярные электрокары.
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