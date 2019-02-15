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Пятница, 15.02.2019
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В Сети появилось видео самого быстрого автомобиля для общих дорог

В Сети появилось видео самого быстрого автомобиля для общих дорог
12:15 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

Серийную версию автомобиля показали только в августе прошлого года.

Американский автопроизводитель называет свою новинку самым быстрым автомобилем, который можно использоваться на дорогах общего пользования.

На портале motor1.com короткое видео с испытаний гиперкара SSC Tuatara, который оснащается 5,9-литровым V8 с двумя турбинами, жидкостным интеркуллером и системой впрыска с двумя форсунками на каждый цилиндр. При заправке машины обычным бензином силовая установка выдает "только" 1 350 л.с., а на специальной бензоэтиловой смеси E85 - 1 750 л.с. 

Напомним, что впервые модель была представлена 8 лет назад на конкурсе элегантности в Пеббл-Бич. Автопроизводитель планировал наделить гиперкар 6,9-литровым мотором, мощность которого могла составить 1 700 л.с. 

Рейтинг популярнейших подержанных электрокаров

Экстерьер модели был разработан бывшим дизайнером ателье Pininfarina Джейсоном Кастриоти, а в его конструкции широкое применение нашел углепластик. При этом общий вес SSC Tuatara составляет 1 247 кu, а коэффициент аэродинамического сопротивления - 0,279. У Bugatti Chiron этот показатель равен 0,38, а у Koenigsegg Agera - 0,33. Всего планируется выпустить лишь 100 экземпляров модели.

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Автомобили, Авто, Tuatara, SSC Tuatara, 2019.
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