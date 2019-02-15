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Три винтажные Bugatti из сарая бельгийского скульптора Августа Томассена (Фото)
На аукционе Artcurial’s Retromobile 2019 продадут три Bugatti, несколько десятилетий простоявших в гараже бельгийского скульптора Августа Томассена. Ему не раз поступали предложения о покупке машин, но до последнего времени он их отвергал.
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