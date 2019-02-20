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Автомобильная компания Aston Martin опубликовала фото нового проекта

Автомобильная компания Aston Martin опубликовала фото нового проекта
15:36 Ср, 20 Февраль 2019 Телеграф autotheme.info Фото: autotheme.info

Project 003 станет третьим гиперкаром марки после Valkyrie и трековой Valkyrie AMR Pro.

Его построят вокруг облегченной силовой структуры и оснастят бензо-электрической силовой установкой. Кроме того, 003-й получит активную подвеску и подвижные аэродинамические элементы.

В Aston Martin говорят, что гиперкар будет более практичным и пригодным для ежедневного использования. В частности, в нём будет отсек для багажа. Модель сертифицируют для всех рынков в исполнении с левым или правым рулем.

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Первый гиперкар Aston Martin - Valkyrie - выйдет тиражом в 150 экземпляров. Машина оснащается гибридной силовой установкой на базе 6,5-литрового V12 мощностью 1146 лошадиных сил, разработанного Cosworth. Дополнительно покупатели "Валькирии" могут заказать пакет AMR Track Performance, который не сертифицирован для использования на обычных дорогах. В его состав входят второй комплект кузовных панелей, титановые тормоза, трековая подвеска, колеса из магниевого сплава и карбоновые аэродинамические колпаки.

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Все по теме:

Машина, Cosworth, Aston Martin, Valkyrie, Project 003, AMR Track Performance.
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