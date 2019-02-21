Женевский автосалон 2019: названы самые ожидаемые электрокары

Автопроизводители обещают показать много разных новинок.

В начале следующего месяца в Женеве пройдет популярный международный автосалон.

Сегодня мы расскажем про новые электромобили, которые привезут в нынешнем году в Женеву.

Электромобиль Honda

Honda планирует в марте представить в Швейцарии свой новый небольшой электрокар (см. фото вверху). Внешне он будет напоминать концепт Urban EV 2017 года. Запас хода должен быть примерно на уровне 300-320 км.

Citroën Ami One Concept

Длина концепта Citroën составляет 2,5 м, а ширина и высота – по 1,5 м. В него помещаются два человека. Электрокар имеет электромотор мощностью 8 л.с. и литий-ионную батарею. Запас хода – 100 км. Максимальная скорость – 45 км/ч. Уже сейчас известно, что в серийное производство Ami One не пойдет.

Audi Q4 e-tron

Audi Q4 e-tron – это электрический кроссовер с элементами дизайна купе. Такие кроссоверы-купе сейчас популярны в Европе и США. Запас хода – от 400 до 600 км, в зависимости от батареи. В продаже Q4 e-tron появится в 2020 году.

Skoda Vision iV

Концепт Skoda Vision iV построен на платформе MEB. У этого кроссовера тоже кузов во многом напоминает купе. Обратите внимание на большие 22-дюймовые колесные диски.

Polestar 2

Polestar, бывшее подразделении компании Volvo, привезет в Женеву электрический кроссовер Polestar 2. Он дожжен будет составить конкуренцию Tesla Model 3. Запас хода – около 560 км. Цена – от 34 000 до 54 000 евро.

Кроссовер Lagonda

Lagonda, роскошный бренд компании Aston Martin, покажет на автосалоне в Женеве электрический кроссовер. Пока о нем практически ничего не известно. Есть только его тизер, который напоминает нам концепт Lagonda Vision 2018 года.

VW I.D. Buggy

VW готовится представить в Женеве концепт электрического багги I.D. Buggy. Он сделан по мотивам классических пляжных автомобилей 1960-1970-х годов.

Пойдет ли он в серийное производство – пока не известно.