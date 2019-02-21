Появились фото новой Mazda 3 MPS

Независимые дизайнеры из ателье X-Tomi Design представили образ того, как бы могла выглядеть Mazda 3 MPS, созданная на основе нового поколения.

Несмотря на то, что Mazda имеет печальный опыт с выпуском линейки автомобилей с приставкой MPS, эксперты считают, что "заряженная" тройка все же имеет шанс на успех.

Многие технические решения, применявшиеся в старых "зажигалках" в то время считались неудачными техническими решениями, а сейчас (управление крутящим моментом, большая турбина и т. д.) являются одним из важных элементов современных автомобилей. Поэтому и новая Mazda 3 MPS могла бы заполучить долю любви от преданных клиентов.

И стоит отметить, что дизайнеры не стали придумывать фантастический образ, а создали действительно реальный прототип, получивший новые бампера с дополнительными аэродинамическими элементами, накладки на пороги и новые легкосплавные диски с низкопрофильной резиной.

В качестве силового агрегата на "заряженном" хэтчбеке мог бы использоваться 2,5-литровый турбомотор, сейчас установленный CX-9 и CX-5. Но прошедший ряд доработок для увеличения мощности.