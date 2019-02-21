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Skoda рассекретила интерьер нового проекта - Vision iV

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Skoda рассекретила интерьер нового проекта - Vision iV
20:18 Чт, 21 Февраль 2019 Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

Официальный дебют Skoda Vision iV Concept состоится 5 марта в рамках автосалона в Женеве.

После официальных эскизов экстерьера, выпущенных на прошлой неделе, Skoda представила эскизное изображение интерьера концепта Vision iV — электрического кроссовера марки.

Главным новшеством стала многоуровневая приборная панель, которая, по словам Skoda, была вдохновлена передней частью автомобиля.

Она имеет планшетоподобную информационно-развлекательную систему, а еще один экран расположен перед водителем вместе с двухспицевым рулем с надписью «SKODA» вместо традиционного логотипа марки.

Отсутствие традиционного туннеля коробки передач позволило Skoda освободить больше места между водителем и передним пассажиром – на его месте предусмотрен отсек беспроводной зарядки мобильных телефонов, при этом сами устройства могут быть интегрированы в информационно-развлекательную систему через Bluetooth.

 

Vision iV является электрическим кроссовером, впервые построенным Skoda на специальной MEB платформе VW Group, предназначенной сугубо для электрокаров. Впрочем, компания не сообщила никаких технических подробностей двигателя.

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Официальный дебют Skoda Vision iV Concept состоится 5 марта в рамках автосалона в Женеве вместе с компактным кроссовером Kamiq, предназначенным сугубо для европейских рынков.

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Skoda, Изображение, Новый концепт, Vision iV.
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