Skoda рассекретила интерьер нового проекта - Vision iV

Официальный дебют Skoda Vision iV Concept состоится 5 марта в рамках автосалона в Женеве.

После официальных эскизов экстерьера, выпущенных на прошлой неделе, Skoda представила эскизное изображение интерьера концепта Vision iV — электрического кроссовера марки.

Главным новшеством стала многоуровневая приборная панель, которая, по словам Skoda, была вдохновлена передней частью автомобиля.

Она имеет планшетоподобную информационно-развлекательную систему, а еще один экран расположен перед водителем вместе с двухспицевым рулем с надписью «SKODA» вместо традиционного логотипа марки.

Отсутствие традиционного туннеля коробки передач позволило Skoda освободить больше места между водителем и передним пассажиром – на его месте предусмотрен отсек беспроводной зарядки мобильных телефонов, при этом сами устройства могут быть интегрированы в информационно-развлекательную систему через Bluetooth.

Vision iV является электрическим кроссовером, впервые построенным Skoda на специальной MEB платформе VW Group, предназначенной сугубо для электрокаров. Впрочем, компания не сообщила никаких технических подробностей двигателя.

Официальный дебют Skoda Vision iV Concept состоится 5 марта в рамках автосалона в Женеве вместе с компактным кроссовером Kamiq, предназначенным сугубо для европейских рынков.